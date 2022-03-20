За последние сутки во Владимирской области выявлено 319 случаев заражения коронавирусом. Это на 15 меньше, чем накануне. Госпитализировано 35. Это на 10 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 319 случаев заражения коронавирусом. Это на 15 меньше, чем накануне. Госпитализировано 35. Это на 10 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 144 191. В лидерах по приросту Владимир – 85 заболевших за сутки. Муром на втором месте – 52. На