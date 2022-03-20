На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 305 случаев...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 305 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:69 - в Ковровском районе;62 - в Муромском районе;47 - в Вязниковском районе;43 - в Гусь-Хрустальном районе;26 - во Владимире;18 - в Александровском районе;15 - в Гороховецком районе;7 - в Камешковском районе;6 - в Кольчугинском районе;5 - в Юрьево-Польском районе;2 - в Селивановском районе;1 - в Петушинском, Судогодском, Киржачском, Меленковском и в Суздальском районах.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 145496 случаев заболевания