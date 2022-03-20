На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 305 случаев...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 305 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
69 - в Ковровском районе;
62 - в Муромском районе;
47 - в Вязниковском районе;
43 - в Гусь-Хрустальном районе;
26 - во Владимире;
18 - в Александровском районе;
15 - в Гороховецком районе;
7 - в Камешковском районе;
6 - в Кольчугинском районе;
5 - в Юрьево-Польском районе;
2 - в Селивановском районе;
1 - в Петушинском, Судогодском, Киржачском, Меленковском и в Суздальском районах.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 145496 случаев заболевания