23-летний молодой человек подозревается в краже.

В дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратилась 40-летняя женщина с заявлением о краже более 40 тысяч рублей с банковской карты. Об этом сообщает МВД России по Владимирскому региону.В результате розыска полицейские задержали 23-летнего местного жителя, знакомого потерпевшей. Оказалось, что молодой человек накануне сидел в гостях у знакомой. Воспользовавшись телефоном, он перевел средства женщины на свой счет.На данный момент на мужчину заведено уголовное дело. Подозреваемый дал признательные показания.