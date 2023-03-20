В Суздале назвали победителей открытого российского фестиваля анимационного кино. Он стал 28-ым...

В Суздале назвали победителей открытого российского фестиваля анимационного кино.Он стал 28-ым по счёту. Какие темы поднимает современная анимации? И кто сегодня создаёт мультфильмы, "созвучные времени"? Из мультстолицы - Мария Платанюк.8-ой открытый российский фестиваль анимационного кино пролетел стремительно. Как поезд в картине режиссёра Максима Куликова. Его "Уважаемые пассажиры" победили в зрительском голосовании на платформе Суздальфеста. Они же с большим отрывом возглавили профессиональный рейтинг. Главный смотр отечественной анимации- он проводится при поддержке Министерства культуры и правительства Владимирской области- это почти 20 часов лучших мультфильмов страны. А еще открытия и самые искренние эмоции.Александр Герасимов, директор открытого российского фестиваля анимационного кино, генеральный директор кинокомпании "Мастер-фильм":- Рекордное количество фильмов было подано, показано. Плотная программа. И что самое интересное- такая вот атмосфера сложилась. Видимо, люди за годы пандемии настолько соскучились по живому общению.Этой атмосферой "заряжена" и церемонию закрытия. Аниматоры "юморили"- чего только стоит "цифровая копия" ведущего- Вадима Жука- и тепло поздравляли друг друга. Российская анимация- это преемственность поколений.Молодой режиссёр Лиза Старикова празднует победу в конкурсе авторской анимации. Ее "Дебют" признали лучшим. Глубокий мультфильм "На глубине". Героиня мультика- дочь капитана дальнего плавания.Лиза Старикова, режиссёр м\ф "На глубине", обладатель приза "Дебют" авторской анимации:- История о депрессивном состоянии и о том, как можно из него выбраться. Став капитаном жизни, капитаном своей семьи.Нервный - не только фамилия. Александр всю ночь готовился к экзамену. Но как в час ИКС унять внутренние страхи? И отыскать МОЗГ среди обрывков знаний? Об этом фильм Ксении Данилевской. Победителя среди авторских студенческих работ. ВГИК- это сила, уверена Ксения. А его орехово-зуевский филиал- дружба. Победу режиссёр посвятила памяти своего мастера- Светланы Ельчаниновой.Ксения Данилевская, режиссёр м\ф "В поисках Мозга", победитель в номинации "Студенческая анимация":- Это сначала была моя курсовая, а потом я поняла, что нужно брать его на диплом и доделывать. Ради своего актёра, который всё это время страдал, снимался. Ради моего мастера, которая верила в меня. И также я хочу сказать огромное спасибо Наталье Петровне Гропфель, которая помогла нам всем не опустить руки, закончить этот фильм.Лучшими среди детских мультфильмов стали "Дикие соседи" Дарьи Зиминой. В авторском анимационном кино - "Музыка летней ночи" Александра Васильева и "Без земли" Татьяны Ильиной (у них специальные призы) , а также "Подсолнух" режиссёра Натальи Чернышёвой. А гран-при Мульфеста завоевала картина "Светлые души" Анастасии Жакулиной.Станислав Соколов, режиссёр и художник анимационного кино, сценарист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации:- В основном, были фильмы осмысленные. Было много очень использовано новых технологий, новых возможностей. Думаю, что к популярности анимация должна добавить глубину, потому что любой фильм- это документ времени.Борис Машковцев, генеральный директор киностудии "Союзмультфильм":- Были очень хорошие работы. Очень такие рефлексирующие. Разнообразные.По победителям мы тоже видим, насколько широким стал спектр и стилей, и тем, с которыми работают аниматоры.Больше мультфильмов- хороших и разных- негласный девиз фестиваля. Жюри пришлось непросто.Сергей Февралёв, член жюри открытого российского фестиваля анимационного кино, художник театра и кино, член Союза кинематографистов:- Нам представлены были на этом фестивале разнообразные мультфильмы. Всех жанров и направлений. И каждый фильм приходилось судить по его критериям. А не по какому-то единому.Приза "Прорыв" памяти Александра Татарского, первого президента Анимафеста- за редкую в анимации "интонацию" удостоен фильм "Прощайте, люди". Награду режиссёру Анне Климановой вручил мэтр Юрий Норштейн.В коммерческой анимации среди полнометражных картин победил "Финник" Дениса Чернова, среди сериалов- "Геройчики" (Джалиль Ризванов и Дарья Рудь), в прикладной анимации лучшая- "Песенка эскимоса" Саввы Голубкова. Полторы тысячи участников, 5 дней показов, 750 площадок в рамках "Открытой премьеры" в сорок одном регионе страны. Таким был Мультфест. Дневник фестиваля- и в новом мультфильме, созданном в рамках студии "Анимадок". Он и о чарах Мультстолицы. Суздаля, в котором - та самая "Магия места".Мария Платанюк:- 28-ой открытый российский фестиваль анимационного кино завершён. Однако, laterna magica- волшебный фонарь не гаснет, напротив, он сияет ещё ярче. И, по словам самих аниматоров, этого света и творческого заряда точно хватит на целый год.Мария Платанюк, Александр Чунаев "Вести-Владимир"