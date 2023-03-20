Анатолий Аннин переизбран на новый срок в качестве председателя Общественной палаты Владимирской...

Анатолий Аннин переизбран на новый срок в качестве председателя Общественной палаты Владимирской области.Председателем Общественной палаты Владимирской области нового шестого состава избран Аннин Анатолий Геннадьевич, возглавлявший палату 5 состава.Об этом сообщил зампред ЗС Владимирской области Роман Кавинов в своем ТГ.Поздравляю доктора исторических наук, профессора Владимирского филиала РАНХИГС при Президенте РФ Анатолия Геннадьевича Аннина с переизбранием председателем Общественной Палаты Владимирской области, - написал в ТГ зампред ЗС Владимирской области Вячеслав Картухин. -. Желаю успехов на этом ответственном посту!Фото ГТРК "Владимир"