Мероприятия проводятся по решению Совбеза РФ и поручению правительства страны.

Компания приняла участие во всероссийских командно-штабных учениях (КШУ) по подготовке объектов к весеннему паводку и к ликвидации ЧС техногенного характера. Мероприятия проводятся по решению совбеза РФ и поручению правительства страны.Всего в учениях приняли участие 350 человек, а также 57 единиц оборудования и спецтехники (автотранспортная, грузоподъемная и пожарная). Контролирующие органы положительно оценили работу персонала. Сотрудники продемонстрировали оперативность и слаженность действий при ликвидации последствий условных аварий. Все работы выполнены своевременно по нормативам КШУ.