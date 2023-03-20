Александр Авдеев прокомментировал ситуацию на станции Скорой помощи во Владимире. По его оценке, никакого снижения зарплат не было. Более того, врачи стали зарабатывать больше: за два года

Александр Авдеев прокомментировал ситуацию на станции Скорой помощи во Владимире. По его оценке, никакого снижения зарплат не было. Более того, врачи стали зарабатывать больше: за два года их средняя зарплата возросла примерно с 80 до более чем 90 тысяч рублей, отметил губернатор области. Александр Авдеев, губернатор области Зарплата врачей у нас составляет по области где-то