Во Владимире на директора управляющей компании МКП г.Владимир «ЖКХ» завели уголовное дело. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Оказалось, что в результате плохой и несвоевременной

Во Владимире на директора управляющей компании МКП г.Владимир «ЖКХ» завели уголовное дело. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Оказалось, что в результате плохой и несвоевременной уборки кровли многоквартирного дома от снега и наледи пострадал ребёнок. 21 марта ледяная глыба обрушилась с крыши на восьмилетнюю девочку, которая находилась на придомовой территории. К слову, эта самая территория