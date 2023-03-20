Народные приметы: 21 марта. Что необходимо поставить на стол в День весеннего равноденствия для...

Народные приметы: 21 марта. Что необходимо поставить на стол в День весеннего равноденствия для мира и лада в семье?Русская Православная Церковь 21 марта совершает празднование в честь Курской-Коренной иконы Божией Матери «Знамение».По народному календарю 21 марта празднуют вербоносицу или весенний солнцеворот.Это время называют «астрономической весной» или иначе — днём весеннего равноденствия, то есть день сравнивается по длине с ночью.Что можно делать в День весеннего равноденствия?1. Веточки вербы несли в дом и ставили на видном месте. Считалось, что с этого момента прекратятся ссоры и семейные скандалы, а домочадцы не будут болеть.2. 21 марта громко поют, водят хороводы, прыгают через костер и веселятся.3. Хозяйки пекут печенья в форме жаворонков и угощают ими детей.4. В доме наводят порядок, выбрасывают ненужный хлам, вымывают пола, окна. Обязательно проветривают помещения.Что нельзя делать в День весеннего равноденствия?не сажают вербу – к неприятностям;не составляют планы – не исполнятся;не ссорятся;не оставляют дом неприбранным;не откладывают деньги – к большим тратам;не остаются в одиночестве.Народные приметы на День весеннего равноденствияВ праздник тепло приносят жаворонки, которые являются посланцами Рая. Говорили: «Придет солнышко и к нашим окошечкам».Верба зацвела, но снег не сошел – к теплой погоде.Петух поет на заборе – к ясной погоде.Если петух войдет внутрь дома и кричит – к ненастью.Усиление ветра ночью предвещает потепление.«Верба распустилась – весна к лету снарядилась».Фото: pxfuel.com