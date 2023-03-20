Народные приметы: 21 марта. Что необходимо поставить на стол в День весеннего равноденствия для...
Народные приметы: 21 марта. Что необходимо поставить на стол в День весеннего равноденствия для мира и лада в семье?
Русская Православная Церковь 21 марта совершает празднование в честь Курской-Коренной иконы Божией Матери «Знамение».
По народному календарю 21 марта празднуют вербоносицу или весенний солнцеворот.
Это время называют «астрономической весной» или иначе — днём весеннего равноденствия, то есть день сравнивается по длине с ночью.
Что можно делать в День весеннего равноденствия?
1. Веточки вербы несли в дом и ставили на видном месте. Считалось, что с этого момента прекратятся ссоры и семейные скандалы, а домочадцы не будут болеть.
2. 21 марта громко поют, водят хороводы, прыгают через костер и веселятся.
3. Хозяйки пекут печенья в форме жаворонков и угощают ими детей.
4. В доме наводят порядок, выбрасывают ненужный хлам, вымывают пола, окна. Обязательно проветривают помещения.
Что нельзя делать в День весеннего равноденствия?
не сажают вербу – к неприятностям;
не составляют планы – не исполнятся;
не ссорятся;
не оставляют дом неприбранным;
не откладывают деньги – к большим тратам;
не остаются в одиночестве.
Народные приметы на День весеннего равноденствия
В праздник тепло приносят жаворонки, которые являются посланцами Рая. Говорили: «Придет солнышко и к нашим окошечкам».
Верба зацвела, но снег не сошел – к теплой погоде.
Петух поет на заборе – к ясной погоде.
Если петух войдет внутрь дома и кричит – к ненастью.
Усиление ветра ночью предвещает потепление.
«Верба распустилась – весна к лету снарядилась».
Фото: pxfuel.com