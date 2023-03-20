Обзор соцсетей Владимирской области: Кругом вода - тает снег и текут крыши. От лайка до репоста....

Обзор соцсетей Владимирской области: Кругом вода - тает снег и текут крыши.От лайка до репоста. Чем запомнится минувшая неделя в сети? Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Слово моей коллеге Марии Платанюк.Весенние коммунальные хроники: водопады в квартирах, озёра посреди улиц. Полоса препятствий на дорогах. И ковш как средство передвижения. А ещё гастрономический след Вязников и такие разные питомцы. Сетевое за неделю - прямо сейчас.Ваших интересных фото и видео ждём в нашей редакции. Подписывайтесь на страницу ГТРК "Владимир" ВКонтакте, следите за нами и в телеграм. Будем вместе в эфире, и в сети!