Первый поезд, прибывший во Владимир вез вольную крепостным и потерпел крушение. Знаменательную...

Первый поезд, прибывший во Владимир вез "вольную" крепостным и потерпел крушение.Знаменательную годовщину в марте отмечают сотрудники железнодорожной станции Владимир. Сто шестьдесят два года назад в губернскую столицу прибыл первый поезд. Экстренный состав доставил во Владимир копию "Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости".Это не был пассажирский поезд, хотя во Владимире к тому моменту уже построили роскошное кирпичное здание вокзала. По свидетельству историков - лучшее тогда по этой линии. Пять пассажирских заЛ с гостинными, буфетом, квартирами для служащих и калориферным отоплением.В здании почему-то даже было запрещено находиться в головном уборе. Официально 177 "железных" верст от Москвы до Владимира открыли летом того же года. Тогда в путь отправился первый пассажирский состав из четырех вагонов, но, пишут, что дорога была не готова к эксплуатации, и поезд потерпел крушение.