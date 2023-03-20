Мужчине грозила ампутация.

Мужчине грозила ампутация.Врачи Сергиево-Посадской больницы в Подмосковье помогли мужчине, которому из-за нарушения кровотока в ноге, грозила ампутация. Об этом сообщает интернет-издание 65-летний пациент страдал от сильных болей, так как на пятке образовалась трофическая язва и развивался некроз.В итоге врачи провели экстраанатомическую реконструкцию – пустили кровоток вне обычного анатомического расположения сосудов. Медики установили комбинированные сосудистые шунты, пишут . Операция прошла успешно, пациент чувствует себя хорошо.