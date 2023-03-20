Проверки начались после публикаций в СМИ.

Прокуратура Владимира выявила массовые нарушения при вывозе мусора и содержании контейнерных площадок. Проверки начались после публикаций в СМИ.Управляющие компании: МКП Владимира «ЖКХ», «Наш дом 3», «Ресурс», «УК ЖРЭП», ТСЖ «Сурикова 10А», ТСЖ «Василисина 4», ЗАО «Альтернатива», ЖСК-164, ЖСК-16 не расчистили от наледи и колейности прилегающие к ёмкостям дороги. В результате машины регоператора не смогли подъехать и вывезти ТКО из баков. Руководителям «управляшек» внесены представления.Нарушения выявлены также и в работе МКУ «ЦУГД». Коммунальщики не расчистили внутриквартальные проезды на трёх улицах. Директор предприятия также получил представление. Мэрии города рекомендовано усилить контроль за соблюдением графиков вывоза отходов.Свою порцию санкций получил и регоператор. Представитель компании «Биотехнологии» вызван в прокуратуру. Ему пока погрозят пальцем и скажут, что так делать нельзя.Проверки дворов и мусорок в городе продолжаются.