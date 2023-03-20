Смотрите Вести в 14.30: В Суздале назвали победителей 28-го Анимационного фестиваля. Держись,...

Смотрите "Вести" в 14.30: В Суздале назвали победителей 28-го Анимационного фестиваля.Держись, шофёр!- Дороги владимирской промзоны - асфальт опять сходит вместе со снегом. Как справляются водители?Рейтинг Мультфеста.- Рекордное разнообразие жанров и тем - кто же взял гран-при? В Суздале назвали победителей 28-го Анимационного фестиваля.Будущие чемпионы.- Самым юным участникам - всего пять. Во Владимире прошли соревнования фигуристов на Кубок Ирины Слуцкой.