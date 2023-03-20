Смотрите Вести в 21.05: Всероссийские детские соревнования по спортивной аэробике. Держись,...

Смотрите "Вести" в 21.05: Всероссийские детские соревнования по спортивной аэробике.Держись, шофёр!- Во Владимире асфальт опять сходит вместе со снегом. Тяжелее всего ситуация в промзоне. Как справляются водители?Рейтинг Мультфеста.- В Суздале назвали победителей 28-го Анимационного фестиваля. Кто же взял гран-при?Рыцари аэробики.- Будущие чемпионы - в Суздале! Владимирская область приняла всероссийские детские соревнования по спортивной аэробике.