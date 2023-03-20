Смотрите Вести в 9 утра: Все самое интересное из сети - в нашем интернет-обзоре. Держись,...

Смотрите "Вести" в 9 утра: Все самое интересное из сети - в нашем интернет-обзоре.Держись, шофёр!- Дороги владимирской промзоны. Весной асфальт сходит со снегом. Ждать ли ремонта?Герой страны.- За Мужество и отвагу посмертно. Родителям нашего земляка Максима Вялова передали государственную награду.Сетевое.- Трактор в роли парома и вековой снимок Мстёры. Все самое интересное из сети - в нашем интернет- обзоре.