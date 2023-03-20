Господи, упокой его душу!..

Господи, упокой его душу!..Олег Табаков умер 12 марта 2018 года. Ему было 82 года.У него случился сердечный приступ, поэтому врачи решили отключить пациента от аппарата жизнеобеспечения. Артист боролся за жизнь несколько месяцев, но почти не приходил в сознание.Его похоронили на Новодевичьем кладбище на Центральной аллее рядом с последними пристанищами Леонида Броневого и Владимира Зельдина.Изначально на могиле стоял простой деревянный крест. Спустя три с половиной года там появился красивый памятник. Надгробную плиту из зеленого камня украшает личная подпись мастера и его цитата: "Все, что я взял на себя, я выполнил".Скульптор – театральный художник Николай Симонов (при Табакове он был главным художником МХТ) – решил монумент в виде трех вертикальных столбов, объединенных стеклянным крестом. Они символизируют три вехи в жизни Олега Павловича – "Табакерку", "Современник" и Художественный театр. И три его ипостаси: актер, режиссер, педагог.Сегодня, спустя пять лет после похорон, сюда не зарастает народная тропа. Люди приходят, чтобы постоять, поплакать, вспомнить театральные и киноработы Олега Табакова. Ученики, коллеги, поклонники – все несут сюда живые цветы.А добрая память – это лучший итог жизни любого человека.