Артист Ваня Дмитриенко больше не сможет готовить.

Артист Ваня Дмитриенко больше не сможет готовить.17-летний артист, прославившийся после выхода трека "Венера-Юпитер",Ваня Дмитриенко разоткровенничался с журналистами. Это случилось на презентацииобновления музыкального портала. В разговоре он рассказал о трагедии, которая произошлав его детстве.Будучи маленьким мальчиком, Ваня решил приготовить попкорн в пакете. К сожалению,Дмитриенко неправильно рассчитал температуру и вместо снека получил самыйнастоящий пожар. Микроволновая печь загорелась от перегруза. Несмотря на то,что Ване больше не пользовался печкой, любовь к кулинарии у него не исчезла."Я начал кричать, что у насдома пожар", — цитирует рассказ исполнителя .Помимо музыкального творчества, поклонники следят за личной жизнью ВаниДмитриенко. Одно время ему приписывали роман с Камилой Валиевой. Девушкапризналась, что ей очень нравится музыка артиста. Тот в свою очередь пригласилее на съемки.Пойманный на экранной романе с фигуристкой во время съемок клипа Ваня Дмитриенкоотрицает любую романтическую связь с Камилой в реальной жизни. Он встречается сдевушкой по имени Саша, которая снимает ролики в социальных сетях.