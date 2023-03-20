Ночью 20 марта в Гусь-Хрустальном загорелся частный жилой дом. Об этом сообщают в МЧС области. Сообщение о пожаре в доме №38 на улице Покровская поступило в 03:32. На вызов оперативно выдвинулись

Ночью 20 марта в Гусь-Хрустальном загорелся частный жилой дом. Об этом сообщают в МЧС области. Сообщение о пожаре в доме №38 на улице Покровская поступило в 03:32. На вызов оперативно выдвинулись 11 спасателей на 3 пожарных машинах. К их приезду дом и рядом стоящий гараж уже горели. Спасатели потушили пламя на площади 112 квадратных метров.