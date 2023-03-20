Как пояснил начальник контрольно-испытательной станции Виталий Природин, крупнокалиберная винтовка может уничтожать навесное оборудование, прицелы.

В Коврове на заводе имени Дегтярёва рассказали о винтовке «Корд», способной вывести из строя танк. Подробности опубликовал каналКак пояснил начальник контрольно-испытательной станции Виталий Природин, крупнокалиберная винтовка может уничтожать навесное оборудование, прицелы. «Корду» под силу ослепить бронетехнику.В её создании помог опыт производства пулемёта с таким же названием. Настройка и отладка оружия проводятся на именно станции, а не в цеху. Через всевозможные стрелковые боксы проходит каждый выпущенный с конвейера образец.