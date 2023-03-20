Первоначально объект планировалось сдать в конце 2022 года, но сейчас контракт с подрядчиком продлён до 20 мая.

В Красной Горбатке продолжается реконструкция плотины на реке Колпь. Первоначально объект планировалось сдать в конце 2022 года, но сейчас контракт с подрядчиком продлён до 20 мая.Как сообшают коллеги из издания , ближайшие дни начнётся монтаж системы электроснабжения моторов затворного механизма гидротехнического сооружения. Строители также установят пункт управления - здание высотой 5 метров и шириной 2,6 метра. Саму переправу заасфальтируют и благоустроят.Ранее подрядчик смонтировал затворы и приводные механизмы, залил мост бетоном, установил гидроизоляцию и перила.Общая стоимость реализации проекта в декабре 2021 года в 120 млн рублей.