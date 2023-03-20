В реку Колочка во Владимирской области навозная жижа течет сразу из двух районов. Тревожные кадры...

В реку Колочка во Владимирской области навозная жижа течет сразу из двух районов.Тревожные кадры прислал к нам в редакцию житель Теремец Суздальского района. На них ясно видно, как коричневая жижа течет по ложбине в сторону реки Колочки. Мужчина не сомневается, вместе с талыми водами нечистоты обязательно попадут в водоем, из которого снабжается вся округа.Многострадальная Колочка этой весной уже не раз фигурировала в тревожных новостях.Напомним, что еще 13 марта "Вести" сообщили, что во Владимирской области жители села Волосово Собинского района жалуются на слив отходов в реку Колочку. Затем наш корреспондент на месте выяснил, что Колочка только недавно пришла в себя после предыдущей экологической катастрофы, которая произошла здесь несколько лет назад. Жители уверены: источник нового загрязнения - крупная ферма в Суздальском районе.Александра Молотова, староста с. Волосово Собинского района:- Предположительно, это совхозы Стародворья. Так же мне сказали в администрации нашей местной, что это фермы Стародворские.И вот - как под копирку - та же проблема у Колочки в Суздальском районе. "Вести" берут ситуацию на свой контроль. И мы обязательно сообщим вам о развитии событий в наших тв-выпусках, на сайте и в соцсетях.Фото и видео: житель села Теремец Суздальского района