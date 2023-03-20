МакSим вела себя странно на сцене и еле ворочала языком.

МакSим вела себя странно на сцене и еле ворочала языком.18 марта в Сочи должн был состояться концерт российской певицы МакSим, но артистке стало плохо прямо во время выступления. Уже с первым минут концерта поклонников творчества МакSим ждало разочарование. Артистка практически не общалась с публикой, не танцевала, да и вообще с трудом передвигалась.МакSим еле открывала рот и с трудом выговаривала слова песни, а потом и вовсе положила микрофон и ушла со сцены. За кулисами артистке потребовалась срочная медицинская помощь.В результате концерт обернулся громким скандалом. Зрители требовали объяснений и возврата денег за купленные билеты. Представители певицы МакSим объяснили, что артистке стало плохо незадолго до выступления, но она не стала отменять концерт, так как надеялась отработать его.По данным ведущего ютуб-шоу "Anton S Live", организаторы концертов МакSим якобы не раз жаловались на срывы выступлений певицы из-за ее пристрастия к алкоголю. Так это или нет, не известно."Наклюкивалась она коньяком серьезно перед выступлением. То есть не могла себя сдержать. Ей важно было именно перед выступлением. Думала, двумя-тремя стопарями дело закончится, в итоге валялась на полу в гримерке и не в состоянии была выйти на сцену и срывала концерт", – рассказал блогер.При этом в Сети не теряют надежды, что артистка может быть просто беременна. Даже разглядели у нее животик. Но блогер уверен, что у МакSим серьезные проблемы с алкоголем.