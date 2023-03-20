Из соседей ниже только Ивановская область.

Владимирская область заняла 67 место в рейтинге регионов РФ по уровню зарплат. О результатах своих исследований сообщили РИА Новости.Эксперты попытались разобраться, какая отрасль в каждом отдельном регионе наиболее прибыльная, а затем составили рейтинг субъектов по доходам в самых высокооплачиваемых профессиях. У нас больше всех получают специалисты в сфере профессиональной и научной деятельности - в среднем 51 тысячу рублей.Для сравнения, в Нижегородской области оклады в самых высокооплачиваемых специалистов составляют 79 тысяч, в Ярославской - 57 тысяч, в Рязанской - 54 тысячи рублей. Лидеры по России: Москва, Сахалин и ЯНАО. Замыкают список: Ивановская область, Калмыкия и Мордовия.