Во Владимире будут судить директора МКП «ЖКХ» за травмированную упавшими с крыши снегом и льдом...
Во Владимире будут судить директора МКП «ЖКХ» за травмированную упавшими с крыши снегом и льдом девочку.
Заместителем прокурора города Владимира утверждено обвинительное заключение по статье УК РФ "Халатность", сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Установлено, что с крыши многоквартирного дома № 78 по ул.Горького не была организована своевременная очистка кровли многоквартирного дома от снега и наледи; территория, прилегающая к дому, на которой существовала угроза снежных масс, не огорожена предупреждающими лентами и аншлагами.
В результате, наледь обрушились на восьмилетнюю девочку, которая получила телесные повреждения в виде ушибов и ссадин.
Уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд.
Напомним, что на прошлой неделе во Владимирской области заведено уголовное дело по факту нанесения травм упавшими с крыши снегом и льдом другому ребенку. В Юрьев-Польском района полуторагодовалый ребенок получил перелом голени и черепно-мозговую травму.
А 7 марта в Гусь-Хрустальном при обрушении под тяжестью снега крыши веранды в детсаду пострадала шестилетняя девочка, ребёнок получил закрытый перелом носа.
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