Во Владимире будут судить директора МКП «ЖКХ» за травмированную упавшими с крыши снегом и льдом...

Во Владимире будут судить директора МКП «ЖКХ» за травмированную упавшими с крыши снегом и льдом девочку.Заместителем прокурора города Владимира утверждено обвинительное заключение по статье УК РФ "Халатность", сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Установлено, что с крыши многоквартирного дома № 78 по ул.Горького не была организована своевременная очистка кровли многоквартирного дома от снега и наледи; территория, прилегающая к дому, на которой существовала угроза снежных масс, не огорожена предупреждающими лентами и аншлагами.В результате, наледь обрушились на восьмилетнюю девочку, которая получила телесные повреждения в виде ушибов и ссадин.Уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд.Напомним, что на прошлой неделе во Владимирской области заведено уголовное дело по факту нанесения травм упавшими с крыши снегом и льдом другому ребенку. В Юрьев-Польском района полуторагодовалый ребенок получил перелом голени и черепно-мозговую травму.А 7 марта в Гусь-Хрустальном при обрушении под тяжестью снега крыши веранды в детсаду пострадала шестилетняя девочка, ребёнок получил закрытый перелом носа.Фото https://www.pxfuel.com/en