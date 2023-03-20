Директор муниципальной управкомпании предстанет перед судом. Во Владимире прокурором направлено в суд уголовное дело о халатности в отношении руководителя МКП города Владимира «ЖКХ». Как

Директор муниципальной управкомпании предстанет перед судом. Во Владимире прокурором направлено в суд уголовное дело о халатности в отношении руководителя МКП города Владимира «ЖКХ». Как уточняют в надзорном ведомстве, речь идет о Александре Шишенкове. Наш телеканал попытался до него дозвониться. Но трубку в ответ на звонок так никто и не снял. В областной прокуратуре сообщают, что