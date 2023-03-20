Свежий улов из Охотского и Берингова морей. В ледовом комплексе «Полярис» открылась выставка-ярмарка “Икра и рыба Камчатская”. На витрине красная икра. Зернистая, слабо-соленая без

Свежий улов из Охотского и Берингова морей. В ледовом комплексе «Полярис» открылась выставка-ярмарка “Икра и рыба Камчатская”. На витрине красная икра. Зернистая, слабо-соленая без масла и консервантов. Широкий ассортимент красной и белой рыбы. Среди них: чавыча, белорыбица, палтус, тунец, белуга, кижуч и нерка. Татьяна, покупательница – Рыбка всегда вкусная, свеженькая. Мне очень нравится. /// Она