Министерство здравоохранения Владимирской области и коллеги выражают соболезнования родным и близким Андрея Ивановича.

Во Владимире похоронили погибшего в зоне СВО врача-невролога Андрея Сафронова. Кандидат медицинских наук работал в городской поликлинике №2. Ему было 45 лет.Медик родился в Петропавловске-Камчатском в 1977 году. Окончил Военно-медицинский при Нижегородской медакадемии. В 2004 году получил специализацию по направлению «неврология». Работал в горбольнице №4, в поликлинике горбольницы №5, а также в Суздальской РБ. С 2021 года перешёл в городскую поликлинику №2. Стаж доктора превышает 23 года.Осенью в качестве военного медика он отправился в зону боевых действий. О гибели военного врача стало известно в начале марта. Панихида состоялась 20 числа.Министерство здравоохранения Владимирской области и коллеги выражают соболезнования родным и близким Андрея Ивановича.