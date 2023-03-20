С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 182511 владимирца.

Во Владимирской области 20 марта выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 18 человек. Еще 11 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, 13 - в Гусь-Хрустальном, 9 - в Муромском, 4 - в Александровском, по 3 - в Петушинском, Кольчугинском, Суздальском и Камешковском, по 2 - в Собинском и Гороховецком, по 1 - в Вязниковском, Селивановском и Юрьев-Польском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 182511 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50531 заболевший во Владимире, 21644 - в Ковровском районе и 19785 - в Муроме.