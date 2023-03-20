Во Владимирской области спорткомплекс Кристалл города Радужного принял турнир по греко-римской...

Во Владимирской области спорткомплекс "Кристалл" города Радужного принял турнир по греко-римской борьбе.Насколько популярен этот вид спорта сегодня, расскажет Александра Лебедикова.Громкие наставления тренеров и возгласы с трибун. В стенах спортивного комплекса "Кристалл" снова кипят "греко-римские" страсти. Открытое первенство среди юношей. На ковре - спортсмены из нескольких городов области. Сегодня им предстоит сразиться за звание лучших.Надир Магомедов, тренер сборной Владимирской области по греко-римской борьбе, заслуженный тренер России:- Это же как маленький экзамен,праздник. Они тренируются и если нет соревнований или каких-то Первенств, они не видят как они растут.Степан Стародубцев в борьбе уже 13 лет. Победитель и призер многих соревнований, в том числе - юношеских Олимпийских игр. В спортивный зал его привел отец. Он же стал первым тренером. Сегодня Степан и сам выступает в роли наставника - на соревнованиях поддерживает младших товарищей.Степан Стародубцев, член юношеской сборной России по греко-римской борьбе:- В каждых соревнованиях нет определенного лидера- лидер каждых соревнований меняется. Они еще в стадии развития, роста, становления...У них еще все впереди.Греко-римская борьба зародилась в Древней Греции. Сегодня это современное боевое искусство, схватка в стойке в партере без ног и захватов руками ниже пояса. Задача - вывести противника из равновесия и буквально - положить на лопатки.Направление греко-римской борьбы открылось в детско-юношеской спортивной школе города Радужный почти 20 лет назад. За годы своего существования отделение приобрело особый статус и уважение в городе и за его пределами. Во многом - это заслуга тренера Александра Стародубцева. Под его внимательным присмотром занимаются порядка 90 человек. Ребята тренируются 6 дней в неделю. Такая нагрузка, по словам тренера, необходима. Она повышает выносливость, координацию движений, ловкость и скорость перемещения. Это важно для любого спортсмена, для борца - особенно.Александр Стародубцев, тренер-преподаватель по греко-римской борьбе:- Мы являемся одним из видов спортивной борьбы. В принципе, схожа с нами экипировкой вольная борьба, но стиль борьбы разный. Правилами отличается. Тем, что у нас более сложный вид спорта - нам приходится ограничиваться правилами - ниже пояса мы не можем брать- боремся только выше пояса.Этот этап соревнований - отборочный. По итогам будет сформирована сборная команда Владимирской области для участия в Первенстве ЦФО. Оно пройдет с 23 по 26 марта в Рязани.Александра Лебедикова, Александр Чунаев, Вести-Владимир