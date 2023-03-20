20 марта министром безопасности Владимирской области назначили Сергея Полузина. Об этом сообщал председатель ЗакСобрания региона Роман Кавинов До этого на пост исполняющего обязанности

20 марта министром безопасности Владимирской области назначили Сергея Полузина. Об этом сообщал председатель ЗакСобрания региона Роман Кавинов До этого на пост исполняющего обязанности министра региональной безопасности был назначен Александр Нужных. До сегодняшнего дня Сергей Владимирович значился специальным представителем губернатора Владимирской области в зоне СВО. Свою должность руководителя контрольным управлением Белого дома мужчина занимал 10 лет.