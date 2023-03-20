Во Владимирской области пострадавших в ДТП зажало в машине. Сегодня 10 часов 57 минут из...

Во Владимирской области пострадавших в ДТП зажало в машине.Сегодня 10 часов 57 минут из Петушинского района поступило сообщение о ДТП на 125 км трассы М-12.По предварительным данным произошел наезд автомобиля на препятствие. Имеются пострадавшие, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Сотрудниками МЧС России проводилась деблокировка пострадавшего.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.