Во Владимирской области пострадавших в ДТП зажало в машине.
Сегодня 10 часов 57 минут из...
Во Владимирской области пострадавших в ДТП зажало в машине.
Сегодня 10 часов 57 минут из Петушинского района поступило сообщение о ДТП на 125 км трассы М-12.
По предварительным данным произошел наезд автомобиля на препятствие. Имеются пострадавшие, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
Сотрудниками МЧС России проводилась деблокировка пострадавшего.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.