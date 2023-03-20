Вскрытие рек прогнозируется на первую декаду апреля.

В ГУ МЧС по Владимирской области рассказали о подготовке к весеннему половодью. Замначальника Петр Денисов подчеркнул, что оно будет отличаться высокой интенсивностью.Вскрытие рек прогнозируется на первую декаду апреля. Мониторинг ведётся при помощи 11 гидрологических постов, 16 водомерных линеек, четырьмя дронами и вертолётом МИ-8.В зонах подтопления могут оказаться 24 населённых пункта, 40 участков дорог и шесть мостов в Александровском, Собинском и Юрьев-Польском районах. Риск пожить отрезанными от цивилизации наблюдается на отдельных территориях Муромского, Вязниковского, Суздальского и Судогодского районов. Всего: порядка 1500 домовладений и приусадебных участков с населением до 1000 жителей.Перед паводком спасателями проверены силы и средства десяти муниципалитетов. Проводится распиловка и черчение льда. Власти также занимаются обеспечением доставки еды, выплаты пенсий, организацией путей объезда мест подтопленияю