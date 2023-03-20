Вскрытие рек прогнозируется на первую декаду апреля.
В ГУ МЧС по Владимирской области рассказали о подготовке к весеннему половодью. Замначальника Петр Денисов подчеркнул, что оно будет отличаться высокой интенсивностью.
Вскрытие рек прогнозируется на первую декаду апреля. Мониторинг ведётся при помощи 11 гидрологических постов, 16 водомерных линеек, четырьмя дронами и вертолётом МИ-8.
В зонах подтопления могут оказаться 24 населённых пункта, 40 участков дорог и шесть мостов в Александровском, Собинском и Юрьев-Польском районах. Риск пожить отрезанными от цивилизации наблюдается на отдельных территориях Муромского, Вязниковского, Суздальского и Судогодского районов. Всего: порядка 1500 домовладений и приусадебных участков с населением до 1000 жителей.
Перед паводком спасателями проверены силы и средства десяти муниципалитетов. Проводится распиловка и черчение льда. Власти также занимаются обеспечением доставки еды, выплаты пенсий, организацией путей объезда мест подтопленияю