Очередное мероприятие состоялось в Екатеринбурге, в нем приняли участие около 500 акционеров банка.

ВТБ продолжает регулярные очные встречи с миноритарными акционерами в регионах, которые приостанавливались из-за пандемии. Очередное мероприятие состоялось в Екатеринбурге, в нем приняли участие около 500 акционеров банка. Представители службы по работе с акционерами, департамента брокерского обслуживания и Консультационного совета акционеров ВТБ (КСА) рассказали об итогах 2022 года, планах на этот год и основных приоритетах в работе с акционерами.«В течение прошедшего года нам удалось выстроить работу с учетом новых реалий, трансформировать каналы связи с акционерами, возобновить регулярные очные встречи. Предпринятые усилия позволили сохранить тренд на рост числа акционеров-физических лиц в структуре акционеров ВТБ. В частности, за прошедший год их количество выросло. Отмечу, что около 68% акционеров ВТБ проживают за пределами Московского региона, Санкт-Петербурга и области», - сказал руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин.В работе с акционерами банка активно принимает участие и Консультационный совет акционеров (КСА). В 2022 году создана Ассоциация розничных инвесторов, главная задача которой обеспечить постоянные и эффективные коммуникации между российскими эмитентами и их акционерами. Кроме того, созданный КСА Телеграм-канал «Контрольный пакет» информирует пользователей о новостях финансового рынка и важных событиях банка ВТБ.«В 2022 году одной из важнейших задач в нашей работе с акционерами ВТБ было сохранение информационного баланса с учетом соблюдения введенных ограничений по раскрытию информации. Мы увеличили количество информационных обзоров и бюллетеней с фокусом на изменения регуляторных требований и законодательства, которые касаются инвестиционного рынка и наших инвесторов. На данный момент ВТБ входит в топ-10 эмитентов по количеству розничных акционеров, мы гордимся и дорожим этим результатом. В 2023 году мы планируем уделять особое внимание поддержанию диалога с нашими акционерами как путем проведения очных встреч и мероприятий, так и с помощью развития онлайн-каналов коммуникаций, которые позволяют обеспечивать максимально быструю и эффективную обратную связь», - отметил Владимир Хоткин.Цели обеспечения обратной связи - в более широком масштабе - служит и Ассоциация розничных инвесторов, главная задача которой обеспечить постоянные и эффективные коммуникации между российскими эмитентами и их акционерами. На мероприятии акционерам ВТБ сообщили о возможностях этой организации.Об инвестиционных возможностях на рынке акций во время встречи рассказал инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев. По его словам, сейчас рынок выглядит справедливо оцененным с учётом текущих рисков и уровня неопределенности. Потенциальная совокупная доходность - менее 10%, а главным драйвером котировок остаются перспективы дивидендных выплат компаниями. Облигации продолжают являться основой инвестиционных портфелей частных инвесторов и выглядят более привлекательно с учётом повышенных премий за срочность и кредитный риск. Также стоит отметить новый класс долговых инструментов на рынке - «замещающие» облигации корпораций с привязкой выплат к курсу иностранных валют, а также облигации в юанях. Эти инструменты доступны в приложении ВТБ Мои Инвестиции.