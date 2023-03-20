Крыша прохудилась, в квартире потоп. Жильцы дома 19а по улице Песочная встретили весну с тазами и тряпками. У Антона Комиссарова затоплен балкон. Мужчина живет на верхнем этаже. Сейчас в

Крыша прохудилась, в квартире потоп. Жильцы дома 19а по улице Песочная встретили весну с тазами и тряпками. У Антона Комиссарова затоплен балкон. Мужчина живет на верхнем этаже. Сейчас в квартире сухо, но следы протечки остались. Антон Комиссаров, житель дома №19а Отсюда вот лилась вода, и протопило у нас этот угол. Вот, желтые пятна. Эта стена