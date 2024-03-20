УФСБ во взаимодействии с УМВД России по Владимирской области пресечена деятельность местного...
УФСБ во взаимодействии с УМВД России по Владимирской области пресечена деятельность местного жителя, изготавливающего наркотик
УФСБ во взаимодействии с УМВД России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность местного жителя (1986 года рождения), причастного к производству наркотических средств в особо крупном размере.
«… По версии следствия, фигурант, используя специальное оборудование, химические реактивы и прекурсоры, незаконно изготавливал в гараже, расположенном в Муромском районе, наркотическое средство – смесь, содержащую в своем составе наркотическое средство мефедрон (4-меткатинон), общей массой более 5 кг...» - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Владимирской области.
Известно, что наркотическое средство незаконно изготавливалось с целью дальнейшей продажи.
На основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов, СО МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст. 228.1 УК России.
Видео: пресс-служба УФСБ России по Владимирской области