УФСБ во взаимодействии с УМВД России по Владимирской области пресечена деятельность местного...

УФСБ во взаимодействии с УМВД России по Владимирской области пресечена деятельность местного жителя, изготавливающего наркотикУФСБ во взаимодействии с УМВД России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность местного жителя (1986 года рождения), причастного к производству наркотических средств в особо крупном размере.«… По версии следствия, фигурант, используя специальное оборудование, химические реактивы и прекурсоры, незаконно изготавливал в гараже, расположенном в Муромском районе, наркотическое средство – смесь, содержащую в своем составе наркотическое средство мефедрон (4-меткатинон), общей массой более 5 кг...» - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Владимирской области.Известно, что наркотическое средство незаконно изготавливалось с целью дальнейшей продажи.На основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов, СО МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст. 228.1 УК России.Видео: пресс-служба УФСБ России по Владимирской области