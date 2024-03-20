19-летнего жителя Вязниковского района подозревают в похищении пострадавшего подростка Стали...

19-летнего жителя Вязниковского района подозревают в похищении пострадавшего подросткаСтали известны новые подробности шокирующей истории, о которой мы писали чуть ранее.По официальной информации пресс-службы региональной прокуратуры, Следственными органами СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении двух подростков и 19-летнего местного жителя, подозреваемого в похищении.«… По предварительным данным, 16 марта 2024 года подозреваемые, испытывая неприязнь к 17-летнему знакомому, вынудили его сесть в багажник автомобиля, после чего передвигались по территории Вязниковского района, неоднократно останавливаясь в безлюдных местах и избивая его руками, ногами и бейсбольной битой. Заметив полицейскую машину, фигуранты бросили автомобиль и скрылись, но в последующем были установлены и задержаны...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В данный момент пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь. Уточняется, что подозреваемых заключили под стражу.Фото: freepik.com