20 и 21 марта жители Владимирской области могут ощутить магнитную бурю
Во второй половине дня 20...
20 и 21 марта жители Владимирской области могут ощутить магнитную бурю
Во второй половине дня 20 марта на Землю может обрушиться магнитная буря с северными сияниями (в северных широтах) и, вероятно, нарушениями связи. Об этом сообщает портал Spaceweather.
На официальном сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в свою очередь, отмечается возбужденная магнитосфера завтра - 21 марта (4 балла).
Причиной бури может стать пятно на Солнце, которое произвело серьезный корональный выбор класса M6,7. Это явление может спровоцировать новые вспышки на Солнце класса X.
Важно:
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X (максимальный).
Защитить себя от негативного воздействия вспышек на Солнце может каждый. Для этого необходимо:
1. Следить за прогнозами космической погоды, чтобы знать, когда можно ожидать вспышки. Например, это можно сделать с помощью смарт-часов.
2. Ограничить пребывание на открытом солнце в периоды его повышенной активности, особенно в середине дня, когда ультрафиолетовое излучение наиболее интенсивное.
Специалисты рекомендуют во время магнитных бурь людям, страдающим гипертонией, пить больше воды и сократить потребление соли.
Фото:https://xras.ru/info/images/20240216.jpg