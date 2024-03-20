20 и 21 марта жители Владимирской области могут ощутить магнитную бурю Во второй половине дня 20...

20 и 21 марта жители Владимирской области могут ощутить магнитную бурюВо второй половине дня 20 марта на Землю может обрушиться магнитная буря с северными сияниями (в северных широтах) и, вероятно, нарушениями связи. Об этом сообщает портал Spaceweather.На официальном сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в свою очередь, отмечается возбужденная магнитосфера завтра - 21 марта (4 балла).Причиной бури может стать пятно на Солнце, которое произвело серьезный корональный выбор класса M6,7. Это явление может спровоцировать новые вспышки на Солнце класса X.Важно:Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X (максимальный).Защитить себя от негативного воздействия вспышек на Солнце может каждый. Для этого необходимо:1. Следить за прогнозами космической погоды, чтобы знать, когда можно ожидать вспышки. Например, это можно сделать с помощью смарт-часов.2. Ограничить пребывание на открытом солнце в периоды его повышенной активности, особенно в середине дня, когда ультрафиолетовое излучение наиболее интенсивное.Специалисты рекомендуют во время магнитных бурь людям, страдающим гипертонией, пить больше воды и сократить потребление соли.Фото:https://xras.ru/info/images/20240216.jpg