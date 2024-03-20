Активисты Народного фронта требуют отремонтировать суздальский тротуар на Кремлёвской
Активисты...
Активисты Народного фронта требуют отремонтировать суздальский тротуар на Кремлёвской
Активисты Народного фронта обратились в областную прокуратуру, - они требуют разобраться с суздальским тротуаром на Кремлёвской.
Маршрут на главной туристической улице древнего города, по мнению общественников, - представляет опасность для жителей и гостей города-музея. Тротуар буквально разваливается, повсюду ямы.
Во сколько обойдется ремонт - оценить сложно, - заявили в ОНФ. Стоимость работ в договоре не указана.
Напомним, дорожку на Кремлёвской улице проложили полгода назад, осенью. Сейчас она в плачевном состоянии.
Юлия Варакина, координатор по экспертно-проектной работе Народного фронта Владимирской области:
- По этой дороге туристов катают на лошадях...Кругом ямы, и даже есть часть плитки, которые просто отделились от дороги.На главной улице города, к тысячелетию Суздаля, плитку просто побросали.
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