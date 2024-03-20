Активные педагоги Владимирской области смогут получать премии Активных педагогов региона будут...

Активные педагоги Владимирской области смогут получать премииАктивных педагогов региона будут премировать. Губернатор Александр Авдеев подписал соответствующий указ.По нему персональную выплату будут получать победители, призеры, лауреаты всероссийских конкурсов, на которых не предусмотрены премии из федерального бюджета. Цель - стимулировать педагогов на участие в профессиональных смотрах, поддержать талантливых преподавателей региона.Читайте также:"Необходимо увеличить зарплаты в школах": Владимир Киселев посетил школу №25 во ВладимиреВо Владимире наградили лучших учителей и воспитателейВладимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области рассказал, какие задачи стоят в сфере образования