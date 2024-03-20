Данная мера поддержки положена медработникам первичного звена здравоохранения, центральных, районных и участковых больниц, станций и отделений скорой помощи.

В 2023 году специальные социальные выплаты получили 8 319 медицинских работников Владимирской области. Региональное Отделение СФР перечислило на их лицевые счета свыше 626 миллионов рублей.Размер выплаты зависит от категории специалиста и вида организации и варьируется от 4,5 до 18,5 тысяч рублей.«Медработникам не нужно обращаться в ОСФР, подавать заявления или справки. Выплата производится автоматически на основании данных от медицинских организаций. По итогам каждого месяца они обязаны формировать электронный реестр своих работников, имеющих право на получение выплаты, и передавать эту информацию Отделению фонда. Вместе со сведениями о сотруднике в реестре указывается размер назначаемой выплаты и данные, по которым она рассчитана», — пояснил управляющий Отделением Социального фонда России по Владимирской области Антон Курбаков.Специальная социальная выплата не входит в расчет среднего заработка, не облагается подоходным налогом и не подлежит удержанию по исполнительным листам.По всем вопросам, связанным с выплатой, можно обратиться в региональное Отделение СФР, позвонив по телефону горячей линии: 8 800 100 0001.