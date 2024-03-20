Больше половины из них планирует уложиться в прошлогодний бюджет на эти цели и будут организовывать отпуск самостоятельно, без помощи турагентов и посредников.

Почти четверть жителей Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) отправятся в путешествие по стране и за границу. Больше половины из них планирует уложиться в прошлогодний бюджет на эти цели и будут организовывать отпуск самостоятельно, без помощи турагентов и посредников.По данным исследования, 17% респондентов отправятся в путешествие по России, из них 9% - на курорты Краснодарского края и Крыма. Четверть опрошенных решили провести свой летний отпуск на даче или дома. Поездку за границу планируют 6% респондентов. Еще 2% возьмут отпуск в другой сезон, а 14% не планируют отпуск в этом году. Пока не определились где и как проведут отдых этим летом 32% респондентов.Согласно результатам исследования, 60% отдыхающих будут планировать свой отпуск без помощи услуг турагентств и посредников. 26% еще не приняли решение – обращаться в турфирму или нет, 14% все же хотят воспользоваться услугами профессионалов.Большинство участников опроса – 34% - ответили, что их отпуск не требует бронирования. 33% считают, что пока рано думать о летнем отдыхе. 12% участников опроса, которые будут путешествовать летом, намерены заранее бронировать билеты и места для проживания, так как это позволит сэкономить на поездке. 6% уже сделали это, еще 6% собираются оплачивать отдых за месяц-два до начала отпуска. 9% респондентов планируют забронировать все за одну-две недели до отправки.Половина респондентов (55%) отметили, что не планируют потратить на отдых больше, чем годом ранее. Четверть считают, что превысят прошлогодний бюджет. Каждый пятый опрошенный житель ЦФО, напротив, будет оптимизировать расходы на эти цели.Более трети участников опроса (39%) рассчитывают уложится для летнего отдыха в бюджет 30 тыс. рублей на человека. Каждый пятый – 20% опрошенных – ориентируется на сумму 30-50 тыс. рублей. Еще 16% считают оптимальным потратить на его организацию от 50 до 100 тыс. рублей, 6% готовы к расходам свыше 100 тыс. рублей. Почти каждый четвертый признался, что не потратит в отпуске ни копейки.*Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 8-15 марта по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.