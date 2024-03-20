Доклад директора РЦК Федора Жарова в сфере производительности труда стал главным обсуждением мартовского заседания ЗС по промышленной политике. Центр дает возможность предприятиям за

Доклад директора РЦК Федора Жарова в сфере производительности труда стал главным обсуждением мартовского заседания ЗС по промышленной политике. Центр дает возможность предприятиям за бюджетные средства провести аудиторскую проверку, оптимизацию и обучение сотрудников. Федор Жаров, директор АНО “РЦК Владимирской области” Мы оказываем консалтинговые услуги на предприятиях. Мы проводим обучение, сопровождаем проект, показываем, как с помощью, достаточно