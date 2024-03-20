Депутаты Заксобрания Владимирской области оценили работу Регионального центра компетенций Это...

Депутаты Заксобрания Владимирской области оценили работу Регионального центра компетенцийЭто некоммерческая организация, которая в рамках нацпроекта повышает эффективность предприятий Владимирской области. Специалисты проводят аудит, оптимизируют рабочие процессы и обучают сотрудников. Услугами центра воспользовались уже 30 предприятий региона.Депутаты сошлись во мнении - деятельность РЦК полезна, но её работу нужно немного скорректировать. И на это будут направлены дальнейшие усилия парламентариев. На данный момент, услуги центра оказываются фактически бесплатно. И это напрямую влияет на эффективность работы и мотивацию сотрудников.Алексей Русаковский, председатель комитета по промышленной политике Законодательного собрания Владимирской области:- Если мы хотим добиться настоящей эффективности в работе предприятий, то работа, которую делают специалисты центра, должна приносить эффективный результат.Фёдор Жаров, директор АНО "РЦК Владимирской области":- Мы занимаемся общественно-полезным делом, потому что рост производительности труда на предприятиях - это не только про предприятия. Это улучшение уровня жизни его сотрудников и улучшение уровня жизни всего региона за счёт появления таких точек роста и их тиражирования.