Директор Суздальфеста Александр Герасимов и региональный министр культуры Ольга Дёмина рассказали,...

Директор Суздальфеста Александр Герасимов и региональный министр культуры Ольга Дёмина рассказали, где можно будет посмотреть картины Российского фестиваля анимационного киноСегодня в Суздале стартует Российский фестиваль анимационного кино. В течение пяти дней у гостей древнего города будет возможность посмотреть на большом экране короткие и полнометражные картины современных отечественных аниматоров.Какие фильмы будут представлены? И на каких площадках, кроме ГТК "Суздаль", можно будет посмотреть работы участников? Гостями нашей студии стали директор Суздальфеста Александр Герасимов и региональный министр культуры Ольга Дёмина.Читайте также:В Суздале вновь стартует Открытый российский фестиваль анимационного киноНа 29-й Анимафест в древнем Суздале соберутся аниматоры со всей России