Доктор медицинских наук Максим Кудыкин рассказал, всегда ли заболевания сосудов зависят от возраста...

Доктор медицинских наук Максим Кудыкин рассказал, всегда ли заболевания сосудов зависят от возраста пациентаЧем отличается специальность флеболога от работы сердечно-сосудистого хирурга? Всегда ли заболевания сосудов зависят от возраста пациента? И при каких симптомах нужно немедленно обратиться к врачу? В интервью "Вестям" рассказал Максим Кудыкин, - доктор медицинских наук, профессор, главный врач Клиники медицинских экспертиз.Читайте также:Специалисты назвали владимирцам самые полезные продукты для работы сердцаСпециалисты рассказали владимирцам, как с помощью питания улучшить качество сна