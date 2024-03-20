Доверенные лица Владимира Путина от Владимирской области Иван Аксенов и Мария Платанюк приняли...
Доверенные лица Владимира Путина от Владимирской области Иван Аксенов и Мария Платанюк приняли участие во встрече с Президентом
Она только что завершилась в Кремле. Результаты президентских выборов в Российской Федерации стали символом самой широкой народной поддержки действующего курса страны.
Убедительная победа национального лидера Владимира Путина доказала главное: сегодня страна сплотилась для выполнения общих задач.
Встреча Владимира Путина с доверенными лицами из всех регионов Российской Федерации прошла в Андреевском зале Кремля.
Открывая встречу, избранный Президент Владимир Путин прежде всего поблагодарил граждан Российской Федерации, всех избирателей за активную поддержку.
Результаты мартовского голосования стали свидетельством высокого доверия граждан нашей страны. Вместе с тем - это колоссальная ответственность.
Президент отметил: Россия сегодня идет путем созидания, и для этого у нашей великой страны есть всё. Главное, что это результат общей консолидации усилий.
По словам Владимира Путина, в его предвыборный штаб поступило свыше 80 тысяч обращений. 60 процентов - это именно предложения по дальнейшей работе.
Президент попросил доверенных лиц систематизировать все предложения и обращения, которые поступили им в ходе встреч. По словам Президента, победа на выборах - это пролог новых больших побед России.
Фото: Мария Платанюк (Силаева)