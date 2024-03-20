Доверенные лица Владимира Путина от Владимирской области Иван Аксенов и Мария Платанюк приняли...

Доверенные лица Владимира Путина от Владимирской области Иван Аксенов и Мария Платанюк приняли участие во встрече с ПрезидентомОна только что завершилась в Кремле. Результаты президентских выборов в Российской Федерации стали символом самой широкой народной поддержки действующего курса страны.Убедительная победа национального лидера Владимира Путина доказала главное: сегодня страна сплотилась для выполнения общих задач.Встреча Владимира Путина с доверенными лицами из всех регионов Российской Федерации прошла в Андреевском зале Кремля.Открывая встречу, избранный Президент Владимир Путин прежде всего поблагодарил граждан Российской Федерации, всех избирателей за активную поддержку.Результаты мартовского голосования стали свидетельством высокого доверия граждан нашей страны. Вместе с тем - это колоссальная ответственность.Президент отметил: Россия сегодня идет путем созидания, и для этого у нашей великой страны есть всё. Главное, что это результат общей консолидации усилий.По словам Владимира Путина, в его предвыборный штаб поступило свыше 80 тысяч обращений. 60 процентов - это именно предложения по дальнейшей работе.Президент попросил доверенных лиц систематизировать все предложения и обращения, которые поступили им в ходе встреч. По словам Президента, победа на выборах - это пролог новых больших побед России.Фото: Мария Платанюк (Силаева)