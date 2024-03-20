Экономике - новые кадры: во Владимирской области стартовал региональный этап Чемпионата...

"Экономике - новые кадры": во Владимирской области стартовал региональный этап Чемпионата "Профессионалы"Во Владимирской области стартовал региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". Он реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» - по решению Президента Владимира Путина.Экономике региона - новые кадры. Будущие мастера - талантливые школьники и студенты собрались сегодня в Доме культуры молодежи для участия в региональном этапе Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".Анастасия Малькова - студентка высшей государственной инженерно-технической школы имени Д.К. Советкина. С раннего детства любила помогать отцу в ремонте автомобилей. Сейчас девочка учится на автомеханика. На соревнованиях обещает показать высший класс и справиться с любой вмятиной.Анастасия Малькова, студентка ВлГК им. Советкина:- У нас будет Сварка рихтовка, будет работа с пластиком. Конкурс обещает быть сложным. У нас будут равные задания, равные оценивания, все, как у всех.Более 1000 человек примут участие в Чемпионате, около 400 конкурсантов будут соревноваться в 54 компетенциях. Площадкой для состязаний станут 19 колледжей в разных городах и поселках области.Светлана Назарова, главный эксперт Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы":- Юниорская линейка предполагает участие школьников в соревнованиях. Выполняя конкурсные задания, в условиях реально приближенным к производственным, ребята не только получают возможность приобрести богатый опыт, но и делают осознанный профессиональный выбор.Команды из 31 колледжа будет соревноваться в таких сферах, как машиностроение, металлообработка, строительство, айти-технологии, жилищно-коммунальное и сельское хозяйство, туриндустрия, медицина, педагогика.Максим Байрак, руководитель IT-компании:- Бизнес и реальный сектор экономики может прийти и посмотреть, какие дети у нас замечательные есть и на ранней стадии профориентировать этих ребят на предприятия. Одно дело - теоретические знания, которые получаются в ходе образовательного процесса, другое дело - это реально прикладные задачи.Соревнования открывают перед ребятами возможности для развития.Дмитрий Лызлов, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Рабочие профессии у нас всегда были в почете. Рост промышленного производства заставляет нас активнее искать кадры, готовить кадры. Впереди дни ответственной, напряженной, сложной работы. Вам предстоит показать мастерство в честной борьбе.Программа турнира рассчитана до 29-го марта. Призы для победителей - стажировки на предприятиях региона, а так же выход в следующий, межрегиональный этап.Полина Лаптева, Андрей Синягин "Вести-Владимир".