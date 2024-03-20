Также снизилось количество ДТП.

За первые два месяца 2024 года во Владимирской области снизилось количество нарушений правил дорожного движения на железнодорожных переездах. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.В целом автомобилисты совершили 40 нарушений на переездах — это на 58% меньше, чем в январе-феврале прошлого года. При этом в шести случаях произошло столкновение машин с поездами, в ДТП пострадали два человека, - этот показатель тоже снизился по сравнению с 2023 годом.Чтобы предотвратить аварии на переездах, железнодорожники вместе с сотрудниками транспортной полиции провели около 350 рейдов — более 43 тысячам автомобилистам напомнили о правилах пересечения железной дороги. Также в регионе регулярно проверяют состояние переездов, ремонтируют их, модернизируют и оснащают дополнительными системами безопасности.