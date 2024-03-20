В Вязниковском районе избили и похитили подростка. Инцидент произошел в поселке Лукново. Пострадавшим оказался 17-летний Дмитрий Лебедев. Он получил тяжелые травмы. В критическом состоянии

В Вязниковском районе избили и похитили подростка. Инцидент произошел в поселке Лукново. Пострадавшим оказался 17-летний Дмитрий Лебедев. Он получил тяжелые травмы. В критическом состоянии его доставили в центральную городскую больницу Коврова. /Разрешение на использование личных данных подростка, в том числе и диагнозов, эксклюзивно предоставила “Шестому каналу” мать пострадавшего. Любое использование материалов допускается при наличии активной